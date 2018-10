João Capiberibe, candidato ao governo do AP, vota em bairro onde passou infância

28/10/2018 | 12:37



O candidato a governador do Amapá, o senador João Capiberibe (PSB), votou às 11h30 na escola José de Alencar, no bairro Perpétuo Socorro, onde viveu sua infância e juventude. Ele estava acompanhado da mulher, a deputada federal Janete Capiberibe (PSB), do filho Camilo Capiberibe, deputado federal eleito, e também de apoiadores de sua campanha. Tanto na chegada como na saída da sua seção, Capiberibe posou para fotos e fez selfie com eleitores.

Capiberibe disse que está muito confiante no resultado das urnas. Na última

pesquisa do Ibope, divulgada sexta-feira, 26, ele aparece em primeiro

lugar com 53% das intenções de voto contra 47% de seu adversário

Waldez Góes (PDT).

Capiberibe passou para o segundo turno com 119.500 (30,10%) . Ele disputa o governo com o atual governador Waldez Góes (PDT) que no primeiro turno teve 133.214 (33,55%).