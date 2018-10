Já eleito no Paraná, Ratinho Junior (PSD) declara apoio a Bolsonaro

28/10/2018 | 12:17



O governador eleito do Paraná já no primeiro turno Ratinho Junior (PSD) votou na manhã deste domingo em uma escola estadual no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O político, que se manteve neutro na disputa presidencial no primeiro turno, declarou apoio a Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno.

"Penso que é uma grande oportunidade que o Paraná tem de união de forças políticas do nosso Estado", disse, em referência a uma possível eleição de Bolsonaro e também citando a relação do governo com os novos senadores e a bancada federal eleita em 2018.

Ratinho, que já foi deputado da base aliada dos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, afirmou que o partido "teve sua oportunidade" e que o momento é de renovação. "O PT teve sua oportunidade, fizeram sua parte, mas o País tem que agora escolher um novo momento, o Bolsonaro é um homem sério, que tem uma agenda de colocar o País de uma maneira mais ordeira", declarou.