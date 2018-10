Mulher de Maria Gadú anuncia gravidez: Sobre o sonho de duas mulheres

28/10/2018 | 12:09



Lua Leça, mulher da cantora Maria Gadú, pegou os seguidores do Instagram de surpresa no sábado, dia 27, ao postar um clique com sua barriguinha de grávida!

Ela anunciou que está esperando o primeiro filho do casal, com a legenda:

Sobre o sonho de duas mulheres.

Várias famosas parabenizaram as duas, como Sandy, que perguntou: Tá falando sério? com emojis de corações. Deborah Secco, Preta Gil, Eliana e Fernanda Paes Leme também comentaram felicidade pela notícia.