Rogério Jonas Zylbersztajn, vice-presidente da Cyrela, morre no Rio de Janeiro

28/10/2018 | 11:56



O vice-presidente do conselho de administração da Cyrela Brazil Realty, Rogério Jonas Zylbersztajn, faleceu ontem à noite (27), no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada ao Broadcast por pessoas próximas do executivo. Nenhum porta-voz da Cyrela foi encontrado nesta manhã para comentar o caso.

O executivo caiu do prédio onde morava, e as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. Seu corpo será enterrado na tarde de hoje no Cemitério Israelita de Vila Rosali.

Zylbersztajn também ocupava os cargos de diretor vice-presidente da incorporadora; sócio-diretor da RJZ Engenharia, parceira da Cyrela no Rio; e vice-presidente da Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro (Ademi-RJ) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-Rio).

Com graduação em engenharia e muitos anos de atuação no mercado imobiliário, Zylbersztajn recebeu o título de empresário do ano em 2001, concedido pela Ademi-RJ, e de Cidadão Benemérito, em 2004, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, entre outras honrarias.

Nos últimos dias, ele participou do mais recente projeto lançado pela Cyrela no Rio, feito em parceria com o escritório de arquitetura e design britânico Yoo Studio.

Zylbersztajn foi um dos idealizadores do Memorial do Holocausto, projeto que já recebeu autorização da Prefeitura do Rio para ser implantado no Morro do Pasmado, em Botafogo, na Zona Sul. Amigos da comunidade judaica lembraram que o executivo também era um ativista comunitário e adepto à filantropia, como apoiador de causas na área da educação e igualdade social.