No RS, TRE registra 16 denúncias de irregularidades

28/10/2018 | 11:26



O desembargador eleitoral Luciano André Losekann afirmou nesta manhã no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Porto Alegre que ocorreram, no Rio Grande do Sul até às 10h30 da manhã, 16 casos de irregularidades. O número está bem abaixo do total para o mesmo período no primeiro turno da eleição, que foi de 50 denúncias.

"Isso se deve a um trabalho de contrainformação que foi realizado por todos os TREs em parceria com o TSE no sentido de combater as falsas notícias e propagandas irregulares. As denúncias referem-se ao funcionamento da urna eletrônica, onde por exemplo, o sujeito digita um número e aparece o número de outro candidato", disse o desembargador.