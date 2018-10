'De virada é mais gostoso', diz Márcio França

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



28/10/2018 | 11:21



O governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo (28) na Escola Estadual Ludovina Credídio Peixoto, no Itaim Bibi, em São Paulo. Questionado sobre o resultado da última pesquisa, divulgada ontem, em que passou a liderar as intenções de voto ante seu oponente João Doria (PSDB), ele disparou: "De virada é mais gostoso".

França citou que começou a corrida eleitoral com 3% das intenções de voto. "Tenho que ser otimista. Doria mandou eu voltar para a minha cidadezinha. E veja onde estou." Ele disse também o WhatsApp corrompeu a eleição. "Mentira tem perna curta. Não se sustenta para sempre."

Questionado a respeito de rumores que ele convidaria o candidato petista Fernando Haddad para ocupar secretaria de Educação, ele afirmou que é "zero verdade". "Estou muito satisfeito com o Cury (João Cury Neto, secretário estadual da Educação)."

Quanto ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), ele disse ter certeza de que "os dedinhos dele apertaram o 40" na urna eletrônica hoje. Ele assinalou que conversou muito com Alckmin, que é uma pessoa muito idônea, muito experiente, e que sofreu muitas injustiças. Sobre a possibilidade de convidá-lo para assumir secretaria em seu governo, ele saiu pela tangente e disse apenas: "Vamos falar depois do segundo turno."