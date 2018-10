Haddad chega em casa após votar e recebe aliados

28/10/2018 | 11:19



O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, chegou há pouco na casa dele, no bairro da Saúde, zona sul da capital paulista.

Ele não falou com a imprensa. Minutos antes, no colégio em que votou, Haddad disse que vai "lutar até o último minuto" e que hoje é um dia "decisivo para a democracia". "Espero que transcorra o dia com tranquilidade", afirmou aos jornalistas.

Na casa dele, alguns apoiadores chegaram para visitá-lo, como o vereador Eduardo Suplicy. Ele disse estar confiante na vitória.

Há pouco, a mulher de Haddad, Ana Estela, saiu da casa para ir votar. A filha do casal, Ana Carolina, estava com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O livro é um dos favoritos do petista. Nos últimos dias, apoiadores do petista fizeram campanhas nas redes sociais para que eleitores fossem votar com livros nas mãos.

Na rua de Haddad, o clima é tranquilo. Alguns carros passam gritando "Bolsonaro presidente".

"Quem vota no Haddad aqui nessa rua é só ele", brincou um aliado político, que pediu anonimato.