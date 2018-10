Brad Pitt evita contato com Angelina Jolie após atriz dizer que tem saudade dele

28/10/2018 | 11:09



Parece que Brad Pitt não é daquelas pessoas que acreditam em dar novas chances para seu ex. Isso porque, de acordo com o Hollywood Life, o ator está evitando contato com Angelina Jolie.

Dias atrás, fontes próximas a Angie disseram ao mesmo veículo internacional que ela andava dizendo que sente falta de Pitt. Ela teria saudade de conversar com ele sobre a vida, já que eles eram muito amigos, além de marido e mulher.

Agora, no entanto, uma fonte próxima a Brad afirmou:

Brad afirmou novamente que não tem qualquer vontade de conversar com Angelina. Eles conversam ocasionalmente, mas apenas sobre as crianças - e quando é absolutamente necessário.

O divórcio dos dois está sendo marcado por acusações e polêmicas, o que pode contribuir para o sentimento de Brad. A fonte disse ainda:

Brad só quer que esse pesadelo acabe logo, para que ele possa seguir com a vida dele e deixar o que foi ruim para trás.