Brasileiros já votaram em 15 países da Ásia e do Oriente Médio

28/10/2018 | 09:28



As eleições brasileiras já foram encerradas em 15 países da Ásia e do Oriente Médio, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O último país a fechar as urnas, até o momento, foi o Nepal e os brasileiros que estão na Nova Zelândia foram os primeiros a votar.

Mais de 500 mil eleitores brasileiros poderão votar para presidente no exterior neste ano. Segundo o TSE, houve um crescimento de 41,38% dos eleitores que podem votar fora do País em relação a 2014.

Os brasileiros estão registrados para votar em 171 cidades estrangeiras, sendo que Boston e Miami, ambas nos Estados Unidos, concentram o maior número de eleitores: 35 mil e 34,3 mil, respectivamente. Em seguida, estão Tóquio, no Japão, com 26 mil eleitores, Londres, na Inglaterra, com 25,9 mil, e Nagoia, também no Japão, com 24,5 mil.

As cidades com menos eleitores brasileiros são Bamako, no Mali, e Lethen, na Guiana, com 1 eleitor cada, sendo seguidas por Cotonou, no Benin, Conacri, na República da Guiné, e Freetown, em Serra Leoa, com 2 eleitores em cada uma dessas cidades.