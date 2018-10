Haddad se reúne com aliados para café da manhã

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/10/2018 | 09:25



Candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, chegou por volta das 9h20 no Hotel Pestana, em Moema, na Capital, onde irá participar de um café da manhã com aliados políticos.

Estão presentes no encontro ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, o deputado federal, Paulo Teixeira, o ex-ministro da Saúde e deputado federal eleito neste ano, Alexandre Padilha (PT), e os candidatos derrotados para o Senado Jilmar Tatto e Eduardo Suplicy.

Diferente do primeiro turno, Haddad não tem programado agenda na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, berço do PT.

CONFIANÇA

Antes do encontro, integrantes do PT manifestaram confiança em relação ao crescimento de Fernando Haddad nas pesquisas eleitorais. “Eu tenho confiança de que vamos virar”, disse Eduardo Suplicy.