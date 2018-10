Anastasia vota em Belo Horizonte e não comenta pesquisas

28/10/2018 | 08:54



O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia, votou às 8h30 deste domingo, 28, em um colégio na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele chegou acompanhado do senador eleito, Rodrigo Pacheco (DEM) e recebeu flores de uma apoiadora do presidenciável do PT, Fernando Haddad. "É Haddad e Anastasia", disse a eleitora.

Após votar, o ex-governador disse estar confiante na vitória. "Eu não vou brigar com pesquisas, faltam poucas horas para o resultado. De toda forma, vamos aplaudir o resultado, pois isso é democracia", afirmou. O senador acompanhará a apuração em casa.