Policiais fazem varredura no local de votação do candidato Jair Bolsonaro

28/10/2018 | 07:29



Policias Federais entraram há pouco na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, para fazer uma varredura no local de votação do candidato Jair Bolsonaro (PSL).

O local já recebe intensa movimentação de repórteres da imprensa nacional e estrangeira. Grades foram colocadas e o acesso é controlado. Soldados do Exército fazem a segurança na entrada.