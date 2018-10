Palmeiras deixa vitória escapar no Rio

Anderson Fattori



27/10/2018 | 23:15



O Palmeiras sentiu o cheiro da vitória que o colocaria com as duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro, mas gol de Marlos Moreno, aos 35 minutos do segundo tempo frustrou os planos do Verdão. Ainda assim, o empate por 1 a 1, em Maracanã que recebeu excelente público, pode ser considerado ótimo resultado já que mantém os paulistas isoladamente na liderança da competição. Agora com 63 pontos, continuou com os quatro de diferença para o Flamengo, vice-líder. O Internacional, com 58, é o terceiro.

O Palmeiras parecia não ter sentido emocionalmente a derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, no jogo de ida da semifinal Libertadores – a volta será quarta-feira, no Allianz Parque. Bem postado, soube explorar os espaços deixados pelas investidas do Flamengo, que vinha embalado por três goleadas nas últimas três rodadas do Brasileirão.

Apesar de bom tecnicamente, o jogo ofereceu pouco perigo aos goleiros, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola, mas tinha dificuldade de concluir as jogadas em gol.

A novidade do Palmeiras foi a improvisação do zagueiro Luan na lateral direita, já que Marcos Rocha e Jean estão lesionados e Mayke, suspenso. Além disso, deu oportunidade para Guerra no meio. Aos 35 minutos, a partida foi paralisada por queda de energia e esfriou o confronto.

Já o segundo tempo foi agitado. O Palmeiras voltou logo marcando. Aos cinco, Antônio Carlos deu lindo passe para Dudu, que tirou a marcação e fez belo gol, calando os mais de 50 mil flamenguistas no estádio.

Com a vantagem, o Palmeiras se manteve retraído e na espera de matar a partida no contra-ataque. Depois de falhar no meio de semana, Felipe Melo fazia grande partida e era o responsável pelo equilíbrio na marcação palmeirense.

Foi então que, aos 35, o improvável aconteceu. Sem balançar as redes desde 2016, o atacante Marlos Moreno invadiu a área do Palmeiras driblando e chutou rasteiro para vencer Weverton, empatar a partida e quebrar o longo jejum.

O gol empurrou o Flamengo para frente e o Palmeiras simplesmente abdicou de contra-atacar. Desta forma, os cariocas tiveram ótima chance de virar a partida com Lucas Paquetá, mas, livre, chutou por cima o cruzamento rasteiro de Marlos Moreno, desperdiçando chance inacreditável.

Atacante lamenta desatenção que impediu vitória contra rival direto

Autor do gol do Palmeiras e um dos melhores em campo no Maracanã, o atacante Dudu lamentou o vacilo no fim da partida que impediu a vitória sobre o Flamengo. O resultado deixaria o título bem encaminhado.

“A equipe jogou bem. É difícil jogar aqui, o time deles é muito bom. Mas fizemos um gol. Acho que (o empate) foi uma desatenção nossa, dava para a gente ter segurado e ganhado o jogo”, constatou. “Foi um grande jogo, contra concorrente direto pelo título. Continuamos ainda com os quatro pontos, faltando sete jogos. É uma boa vantagem e a gente espera continuar desse jeito para buscar o troféu”, acrescentou.

Após a partida, o Palmeiras já tratou de esquecer o Brasileirão e focar novamente na Copa Libertadores. Na quarta-feira, o time reencontra o Boca Juniors na segunda partida da semifinal. Na ida, quarta-feira, na Argentina, os hermanos ganharam por 2 a 0, o que obriga o Palmeiras impor três gols de vantagem para ir à final. Caso repita o placa, leva a disputa para os pênaltis. Se o Boca marcar uma vez, o Verdão terá de fazer quatro, já que o gol fora é critério de desempate.(das Agências)