Corinthians vence Bahia e exorciza sequência negativa no Brasileirão

Daniel Macário



27/10/2018 | 22:57



O Corinthians, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena, em Itaquera, a equipe bateu o Bahia, por 2 a 1, e quebrou série de cinco rodadas sem triunfos na competição. Responsável pelos dois gols do Timão, sendo um deles de bicicleta, Danilo foi o grande nome da partida.

Os três pontos conquistados pela equipe comandada pelo técnico Jair Ventura fizeram o time alvinegro chegar aos 39 pontos, o que lhe permitiu ultrapassar o próprio Bahia e alcançar, assim, a 11ª posição, a cinco pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Com isso, o Timão afasta temporariamente a crise instalada nas últimas semanas no clube.

Ontem, sem contar com Jadson, que sentiu dores durante a semana, o Corinthians mostrou dificuldades para criar chances de furar a defesa adversária. Mesmo com a estreia de Sergio Diaz entre os titulares e com Pedrinho em atuação mais centralizada, a equipe pouco conseguiu fazer. Apesar do time da casa ter maior posse de bola, foi o Bahia que colocou mais pressão no início.

Aos 20 minutos, Ramires chutou de fora da área e Cássio teve que se esticar para fazer boa defesa na única jogada perigosa da primeira etapa.

Com dificuldades de quebrar a defesa do Bahia, Jair Ventura, ainda no intervalo, tirou Emerson Skeik e apostou em Danilo. Não demorou nem um minuto para que o experiente camisa 20 rapidamente abrisse o placar. O veterano, 39 anos, não marcava desde julho de 2016. Após o gol, o Bahia passou a dominar as ações da partida, enquanto o Corinthians arriscava no contra-ataque.

Aos 40 minutos, Danilo vacilou e cometeu pênalti ao puxar Nilton dentro da área. Clayton converteu o gol para os baianos. Na reta final da partida, no entanto, o meia encontrou forças para aproveitar sobra da área e, com uma pintura de bicicleta, marcar mais um, garantindo a vitória do time.

Meia comemora quebra de jejum

Sem marcar desde julho de 2016, o meia Danilo comemorou ontem a quebra do jejum ao marcar dois gols diante do Bahia. No fim da partida, o veterano de 39 anos agradeceu a oportunidade dada pelo técnico Jair Ventura de jogar 45 minutos do segundo tempo, após substituir Emerson Skeik, 40, no intervalo.

“Estive desde o início do ano treinando, mas joguei pouco nos últimos meses, algo que me deixa louco, pois quero estar em campo. E hoje tive um dia muito feliz com essa oportunidade”, disse.

Durante entrevista, o experiente jogador destacou o período de dois anos afastado dos gramados em razão de grave contusão na perna direita. “Futebol é dessa forma. Vou continuar trabalhando”, pondera ao acrescentar que seu acordo com a diretoria do clube é jogar até a temporada 2019. “Quero terminar com 40 anos jogando. Me sinto muito bem.”

Ao fim da partida, o goleiro Cássio aproveitou a oportunidade para destacar a importância do colega de equipe na vitória do time diante do Bahia, em Itaquera. “Danilo é um cara vitorioso que faz a diferença. É um jogador que sempre está trabalhando conosco durante a semana e que hoje mostrou sua grande importância para todos nós e para a torcida.”