Helicóptero cai em estacionamento perto de estádio em Leicester

27/10/2018 | 20:53



Um helicóptero pegou fogo em um estacionamento próximo ao clube de futebol inglês Leicester, logo após um jogo da Premier League, neste sábado. O helicóptero pertencente à propriedade do Leicester decolou do centro do campo no King Power Stadium mais de uma hora após o jogo contra o West Ham, e caiu segundos depois. Não há detalhes até o momento sobre quem estava a bordo. Fonte: Associated Press.