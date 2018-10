Ibope/RS: Eduardo Leite tem 57% dos votos válidos e José Ivo Sartori, 43%

27/10/2018 | 20:42



A intenção de voto no candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB, Eduardo Leite, caiu 3 pontos em relação ao levantamento anterior, do último dia 23, de 60% para 57% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite deste sábado, 27. Em contrapartida seu adversário, José Ivo Sartori (MDB), subiu de 40% para 43% no mesmo período.

Com base nos votos totais, Leite oscilou de 53% para 51%, enquanto Sartori subiu de 36% para 39% das intenções de voto. O porcentual de brancos e nulos oscilou de 8% para 6% e o de indecisos, de 3% para 4%. A rejeição a Leite é de 15% e a Sartori, de 36%.

O levantamento foi encomendado pela RBS Participações. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. Foram entrevistados 1.806 eleitores entre 25 e 27 de outubro. O registro no TRE-RS é o RS-08166/2018 e no TSE é BR-02854/2018.