Ibope/RJ: Witzel tem 54% dos votos válidos e Paes, 46%

27/10/2018 | 20:32



A intenção de voto no candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSC, Wilson Witzel, oscilou 2 pontos em relação ao levantamento anterior, do último dia 23, de 56% para 54% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite deste sábado, 27. Já o candidato Eduardo Paes (DEM) foi de 44% para 46% no mesmo período.

Com base nos votos totais, Zema caiu de 48% para 45%, enquanto Paes manteve 38% das intenções de voto. O porcentual de brancos e nulos oscilou de 11% para 12% e o de indecisos, de 3% para 5%.

A rejeição a Witzel é de 25% e a Paes, de 43%.

O levantamento foi encomendado pela TV Globo e Editora Globo. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. Foram entrevistados 2.002 eleitores entre 25 e 27 de outubro. O registro no TRE-RJ é o RJ-00213/2018 e no TSE é BR-09507/2018.