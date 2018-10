No RS, candidato tucano ao governo encerra campanha no centro da capital

27/10/2018 | 19:29



O candidato do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aproveitou o último dia de campanha para fazer corpo a corpo com seus eleitores nos parques e praças de Porto Alegre. Após a forte chuva da manhã deste sábado, 27, Leite e seu vice na chapa, delegado Ranolfo Vieira Jr (PTB), visitaram tradicionais pontos públicos de lazer: Praça da Encol, Parque Farroupilha, Pontal do Estaleiro e Usina do Gasômetro, no centro da cidade.

Na Praça da Encol, no bairro Bela Vista, por volta das 14h30, a concentração de simpatizantes foi tímida. De um lado da rua, apoiadores do candidato rival, José Ivo Sartori (MDB), erguiam suas bandeiras; de outro, militantes de Eduardo Leite (PSDB) distribuíam santinhos e tentavam convencer os eleitores, muitos ainda indecisos, para a votação deste domingo, 28.

Após uma breve passagem pela Encol, Leite e seus apoiadores seguiram rumo ao parque Farroupilha. No local, ele conversou com a população e vendedores ambulantes. Por fim, Eduardo Leite visitou a Usina do Gasômetro.