Esse ataque antissemita é uma agressão à humanidade, afirma Trump

27/10/2018 | 18:50



O presidente americano, Donald Trump, voltou a lamentar o tiroteiro em uma sinagoga em Pittsburgh, na Pensilvânia, que matou 11 pessoas e feriu outras seis, de acordo com as autoridades. "Esse ataque antissemita é uma agressão à humanidade", afirmou há pouco em seu Twitter. "Isso nos levará a trabalhar juntos para extrair o veneno do antissemitismo do nosso mundo", escreveu.

O republicano afirmou, ainda, que "oramos por aqueles que pereceram e seus entes queridos, e nossos corações vão para os bravos policiais que sofreram ferimentos graves".