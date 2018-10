Flávio Bolsonaro declara na internet solidariedade a judeus após ataque nos EUA

27/10/2018 | 18:40



O senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), filho do candidato à Presidência Jair Bolsonaro, declarou por meio de sua conta no Twitter "solidariedade ao povo judeu" em razão do ataque a tiros a uma sinagoga na cidade de Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Pelo menos 11 pessoas morreram e 6 ficaram feridas.

"Nossa solidariedade ao povo judeu nesse abominável ato antissemita. E nossos sentimentos aos familiares dos que foram covardemente mortos na sinagoga de Pittsburgh", disse Flávio Bolsonaro pela rede social.