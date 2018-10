Cabala em São Caetano

Ademir Medici



Nas eleições de 1950, para presidente da República, Getúlio Vargas recebeu 3.849.040 votos (49%). Foi eleito pela coligação PTB-PSP. O brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, ficou em segundo, com 2.343.384 votos (30%). Em terceiro, Cristiano Machado, do PSD, com 1.697.193 votos (22%). João Mangabeira, do Partido Socialista, ficou em quarto. As eleições caíram numa terça-feira, 3 de outubro. No Estado de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez foi eleito governador.

Em São Caetano a abstenção foi de 24%. Eram 14 mil eleitores inscritos. Votaram 10.530. “A cabala era grande dentro dos veículos”, segundo o Jornal de São Caetano (edição de 7 de outubro de 1950).

No mesmo jornal, na edição de 4 de novembro, foi publicada charge de Jayme da Costa Patrão mostrando que o interventor estadual, Adhemar de Barros, foi colocado a escanteio. A charge trazia a seguinte legenda: “Numa casa de caboclo... um é pouco, dois é ‘bão’, três é ‘Ademais’”. Explica-se: Getúlio ganhou a Presidência; Lucas Nogueira Garcez, o governo do Estado.

E Adhemar? Ficou fora do poder. Preferiu permanecer como interventor do Estado. Não quis se desincompatibilizar para ser o candidato natural do PSP.

Domingo de eleições nacionais e estaduais. Hoje tudo se resolve. Para o bem, para o mal? Getúlio, que voltou pelos braços do povo em 1950, não concluiu mandato, protagonizando uma das páginas mais dramáticas da política brasileira. Sessenta e oito anos depois, os novos caciques da política fazem de tudo, menos refletir sobre a história dos que os antecederam. Querem passar o recado de que tudo começa com eles. Não é verdade.

Nós aqui na Memória vamos fazendo novos amigos. Semana passada nós gravamos no DGABC TV mais três programas, com essa gente bonita da foto. Nem todos se conheciam.

Aproveitamos, pois, este domingo de eleições para um trailer dos próximos programas:

VOLEIBOL

Ozires Alves Rodrigues, aposentado. Historiador do Voleibol de Santo André. Ele homenageia jogadores e dirigentes que elevaram o nome da cidade em níveis nacionais e internacionais praticando vôlei.

CÂMARA

Meio século das novas instalações: 1968-2018

n Almir Roberto Cicote, vereador. Presidente da Câmara Municipal de Santo André. Faz uma reflexão sobre o cinquentenário do novo-velho prédio do Legislativo, inaugurado em 28 de outubro de 1968, sob a presidência de Antonio Ferreira dos Santos, o querido Ferreirinha.

CIDADE DA CRIANÇA

Manuel Filho, escritor. Autor do livro O Menino Que Queria Ser Prefeito. São reunidos, pela primeira vez – e aqui no DGABC TV – quatro prefeitos mirins:

Carlos Cheid, funcionário público estadual. Primeiro prefeito mirim da cidade de São Bernardo, em 1966.

Roberto Campana, advogado. Primeiro prefeito mirim da Cidade da Criança, em 1968.

Marcelo Tadeu Domingues, comerciante e chef de cozinha. Primeiro prefeito mirim da Cidade da Criança eleito pelo voto direto, em 1977.

Angela Pereira, historiadora, prefeita mirim da Cidade da Criança em 1995.

Uma aeromoça

A pesquisadora Maria Claudia Ferreira, do blog Santo André Ontem e Hoje, traz algumas pérolas, como a história maravilhosa de Gertrudes Dal Pos. Sintonizem: www.dgabc.com.br

Dona Gertrudes, paulistana, filha de imigrantes austríacos, estudou em São Caetano e desde o casamento vive em Santo André. Solteira, trabalhou como aeromoça da Vasp. E ela guardou histórias e fotos maravilhosas. Confiram.

‘Madame Najal’

Ela é uma cartomante prática, com longos anos de metier. Chegou a ser quase famosa. Certa vez, a revista O Cruzeiro a entrevistou. Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 28 de outubro de 1988 e transcrita, agora, no Facebook da Memória.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 28 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6995

Manchete – Sarney pede solução para dívida da América Latina

Em 28 de outubro de...

1918 – A gripe espanhola: na Capital existem já bem mais de 10 mil doentes, “talvez uns 15 mil, e o número de óbitos tem aumentado”.

n A guerra. Os alemães temem a invasão do seu país pelas tropas aliadas.

O comando militar alemão ficará agora sob o ‘controle’ do governo civil.

1961 – Moisés Cheid Jr nasce em São Bernardo. Memorialista. Prefeito mirim da Cidade da Criança. Colaborador desta página Memória.

1968 – Instalada a Câmara de Santo André nas atuais instalações do Centro Cívico: 50 anos de história.

Faro