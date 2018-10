Com gol de Filipe Luís, Atlético de Madrid vence e lidera Espanhol

27/10/2018 | 18:10



Com gol do lateral brasileiro Filipe Luís, o Atlético de Madrid derrotou a Real Sociedad por 2 a 0, neste sábado, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol. O jogador da seleção brasileira anotou o segundo gol da partida, disputada em Madri, pela 10ª rodada.

O triunfo levou o Atlético ao primeiro posto da tabela, ao menos até os jogos deste domingo. A equipe comandada pelo técnico Diego Simeone chegou aos 19 pontos, um a mais que Barcelona e Espanyol. O Barça fará o clássico com o Real Madrid neste domingo, no Camp Nou. Já a Real Sociedad tem 12 pontos e ocupa o 12º posto.

Para chegar à vitória, o time anfitrião anotou o primeiro gol aos 44 minutos de jogo. Em rápida jogada ofensiva pela direita, um bate-rebate fez a bola sobrar para Godín, quase caído no chão, bater forte e rasteiro para abrir o marcador.

No segundo tempo, aos 15 minutos, o Atlético garantiu a vitória com um improvável gol do brasileiro, pouco acostumado a balançar as redes. Ele recebeu pela esquerda, entrou na área e, ao invés de ir até a linha de fundo, como costuma fazer, cortou para dentro e bateu de direita. Ele acertou o ângulo esquerdo do goleiro, num belo gol.

Maiores apostas do time atleticano, os atacantes Diego Costa e Antoine Griezmann passaram em branco e deixaram a desejar neste sábado.

Na próxima rodada, o Atlético vai encarar o Leganés, fora de casa, no sábado, dia 3. Um dia depois, a Real Sociedad receberá o Sevilla.

Ainda neste sábado, o Valencia não passou do 0 a 0 com o Athletic Bilbao, diante de sua torcida. O time da casa soma agora 11 pontos e ocupa o 14º lugar da tabela. A equipe de Bilbao está em 16º, com dez pontos.

Pela mesma rodada, o Girona derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 1, enquanto o Celta de Vigo aplicou 4 a 0 no Eibar, em casa. Também diante de sua torcida, o Levante bateu o Leganés por 2 a 0.