Filho de Luciano Camargo expõe conversa com o pai e desabafa: Passou dos limites

27/10/2018 | 18:09



Mais uma polêmica entre Luciano Camargo e Wesley Camargo vêm à tona. Tudo começou quando o colunista Leo Dias divulgou em seu programa no SBT, o Fofocalizando, que o rapaz tinha sido preso após agredir sua esposa, e que o pai teria pagado sua fiança. A confusão teria ficado ainda mais feia após Luciano se pronunciar sobre o caso, relembrando outra vez que Wesley teria agredido sua tia. Após as acusações, o moço alegou ser inocente e que tomaria as precauções contra o colunista. Agora, um novo capítulo dessa história foi divulgada no Instagram do rapaz.

Em publicação feita na tarde deste sábado, dia 27, Wesley expôs uma conversa que teve com o pai. No texto, ele desabafa que pediu para que o cantor não fosse ao Fofocalizando, mas que recebeu risadas como resposta:

Estou postando isso apenas porque o cantor Luciano Camargo, um dia antes de ir ao programa Fofocalizando, juntamente com Leo Dias deu ênfase à uma falsa denúncia ao meu respeito, mesmo sendo uma mentira. Vocês podem ver que eu implorei para que não desse ênfase à falsa denúncia um dia após ir ao ar. E sabem o que ele fez? Isso mesmo, fez foi rir. Achando maravilhoso que o programa fizesse tamanha calúnia ao meu respeito apenas esperando o pior acontecer ao seu filho!

Wesley ainda alegou que Luciano negou dar ajuda financeira para a neta, Maria Luiza:

Recentemente eu procurei meu pai para não punir a minha filha, neta dele que não tem nada haver, por conta de não conseguir o que ele tanto almejava. Mais uma vez não me deu ouvidos, e resolveu tirar tudo de benefício da criança, sendo pagava apenas a moradia aonde eu não convivo e ela convive com a mãe. (...) Eu deixo claro que não estou expondo nada de intimidade de ninguém! Apenas caindo as máscaras de um ser que passou dos limites!

Vale lembrar que a mãe de Wesley, Cleo Loyola, saiu em defesa do filho e publicou fotos íntimas antigas de Luciano.