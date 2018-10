Laura Prepon leva filha para o set de Orange is the New Black

27/10/2018 | 18:09



Laura Prepon, que interpreta Alex em Orange is the New Black, está a todo vapor nas gravações da sétima temporada da série. Como você viu aqui no ESTRELANDO, essa será a última temporada da história das presidiárias, que devem se despedir do público em 2019.

Com o trabalho tão intenso, a atriz precisa ainda dividir seu tempo com os cuidados de sua filha, Ella, de um ano e dois meses de idade. Casada com o também ator Ben Foster, Laura deu à luz em agosto de 2017 e sempre manteve sua vida pessoal bastante discreta. Tanto é que só agora ela publicou em seu Instagram a primeira foto da pequena.

Em clique fofo, ainda não se dá para ver o rostinho da filhinha dos atores, mas nem por isso os fãs deixaram de se derreter pela imagem. A pequena acompanhou a mãe em um momento para lá de especial, já que naquele dia, ela estava também dirigindo o episódio da série!