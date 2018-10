Justin Bieber não quer saber de trabalhar por enquanto

27/10/2018 | 18:09



Justin Bieber e Hailey Baldwin não se desgrudam, e segundo a People, o casal ainda está se adaptando com a forma de lidar com as carreiras dos dois e manter um bom relacionamento.

Uma fonte falou de como está a situação deles, levando em conta a hospitalização recente de Selena Gomez:

- Justin parece estar bem. De qualquer forma, ele não parece estar pronto para gravar músicas novas ainda e fica dizendo que só quer sair com a Hailey. Hailey parece estar mais preocupada em trabalhar do que ele está. Eles têm tido alguns conflitos em relação a isso. Justin só quer sair, ver filmes e descansar. Hailey tem muita energia e projetos que quer fazer. Eles não estão na mesma página quando o assunto é trabalho.

Mas parece que a atitude de Bieber não está incomodando sua amada:

- Ela sabe o quanto Justin trabalhou durante muito tempo, e está tudo bem fazer uma pausa. Se ela tem coisas para fazer, Justin está bem com isso. Às vezes há um pouco de conflitos, mas nada fora do comum. Eles ainda se amam muito e suas famílias se amam. É isso que importa.