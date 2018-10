Polícia fecha desmanche irregular em Santo André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



27/10/2018 | 18:09



A Polícia Militar fechou na tarde deste sábado um desmanche clandestino de veículos no Parque Jaçatuba, em Santo André. Seis pessoas foram presas em flagrante no momento em que cortavam um carro, segundo a corporação. No barracão utilizado pelos indivíduos, localizado na Rua Caraguatatuba, altura do número 400, em frente ao Parque Regional da Criança, foram encontradas peças de, pelo menos, 20 veículos provenientes de furto e roubo.

Dentre as peças, estão portas, retrovisores, teto solar, câmbio, além de bancos e tampa de porta-mala. Conforme a polícia, no local, usado para desmontar e adulterar veículos, também havia ferramentas e maçaricos utilizados na remoção das peças. Um veículo modelo Ford Fusion, produto de roubo, foi recuperado pelos agentes durante a ocorrência.

Juan Expedito José, 25 anos; Gilvan Dias de Moraes, 20; Rafael Souza, 23; João Lucas Rodrigues, 26; Luiz Fernando Munhoz de Lima, 43; e Eduardo Luiz da Silva, 31, foram detidos em flagrantes e ficarão à disposição da Justiça. Todos, segundo a investigação, tinham passagem por crime de receptação. O caso foi registrado no 2º DP de Santo André.