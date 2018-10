Apuração de votos para presidente começará às 19h do horário de Brasília

27/10/2018 | 17:53



A divulgação da apuração dos votos para Presidente da República nas eleições 2018 somente terá início às 19h do horário de Brasília. O horário equivale ao encerramento da votação no Acre, às 17h do horário local. Junto com alguns municípios do Amazonas, o Acre será o último Estado brasileiro a ter as eleições encerradas, decorrente do fuso horário de duas horas para menos do horário oficial.

A medida não se aplica para os votos a candidatos ao governo dos Estados, que ocorrerão em 13 Unidades da Federação e no Distrito Federal, além das cidades que terão eleições suplementares para prefeito, após impugnação do mandato. Nesses casos, a apuração começará a ser divulgada após às 17h do horário local de cada Estado. No primeiro turno, os votos para deputados estadual e federal, além de senador, também foram divulgados em relação ao horário local de cada região.

A medida do Artigo 239 da Resolução 23.554 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de dezembro de 2017, estipulou a regra tanto para o primeiro quanto para o segundo turno das eleições 2018. A iniciativa de igualar o horário de divulgação somente dos votos para Presidente serve para evitar influência nos votos de eleitores residentes em estados com fuso horário negativo em relação ao horário de Brasília.

O horário de votação neste domingo, 28 de outubro, ocorrerá das 8h às 17h do horário local. Eleitores de 18 a 70 anos devem estar munidos de documento oficial com foto e título de eleitor para votar.