Correção: Bayern de Munique derrota Mainz e diminui a vantagem do Dortmund

27/10/2018 | 17:27



O Bayern de Munique diminuiu para dois pontos a vantagem do Borussia Dortmund na liderança do Campeonato Alemão, neste sábado. Em segundo lugar, o time de Munique visitou o Mainz e venceu por 2 a 1. Ao mesmo tempo, a equipe de Dortmund tropeçou ao empatar com o Hertha Berlin por 2 a 2, diante de 81 mil torcedores, em casa.

Em Mainz, o Bayern dominou desde o início, mas apresentou dificuldade na armação das jogadas. Mesmo assim, não deixou de ameaçar o gol dos anfitriões. Acertou bola na trave e até balançou as redes, com Thiago Alcântara, aos 31. Mas o lance foi anulado por impedimento após consulta ao árbitro de vídeo. O gol acabou saindo aos 39 minutos, em cruzamento de Kimmich para Goretzka.

Mas o time da casa buscou o empate logo no início da etapa final. Aos 3 minutos, Jean-Paul Boetius cruzou e Daniel Brosinski escorou para as redes, trazendo preocupação para a torcida visitante. No entanto, aos 17, o Bayern buscou o gol da vitória. Lewandowski deu passe para Thiago Alcântara enfim deixar a sua marca na partida.

Ao mesmo tempo, diante de 81 mil torcedores, o Borussia deixou a vitória escapar diante do Hertha no último lance do jogo. O inglês Sancho fez os dois gols do Borussia e o marfinense Kalou marcou duas vezes para o Hertha, o segundo de pênalti, aos 45 minutos da etapa final.

Com estes resultados, o líder Borussia alcançou os 21 pontos, contra 19 do Bayern, segundo colocado. E a disputa pela liderança voltou a esquentar no Alemão, nesta nona rodada da competição.

Ainda neste sábado, o Wolfsburg chegou aos 12 pontos ao bater o Fortuna Düsseldorf por 3 a 0, fora de casa, com gols de Weghorst, Brekalo e Ginczek. O time de Düsseldorf soma apenas cinco pontos na classificação.

O Augsburg visitou o Hannover e somou mais três pontos com a vitória por 2 a 1. Khedira e o islandês Finnbogason fizeram os gols do time vencedor, enquanto o togolês Bebou marcou para o time da casa. O Augsburg se iguala ao Wolfsburg na classificação, com 12 pontos. Já o Hannover faz má campanha e soma apenas seis.