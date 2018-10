Príncipe Charles queria desfazer noivado com Diana antes do casamento, segundo nova biografia real

27/10/2018 | 16:11



Que os pais dos príncipes William e Harry, Príncipe Charles e Lady Di tiveram um casamento para lá de conturbado, não é nenhuma novidade. Porém, novas revelações sobre o relacionamento deles estão vindo à tona, como cartas e gravações da Princesa Diana, e agora uma nova biografia real promete trazer também o lado da história do ponto de vista do filho da Rainha Elizabeth II.

Segundo o Daily Mail, em novembro será lançada uma obra com informações da monarquia britânica. O livro foi escrito pelo repórter veterano e especialista na família real, Robert Jobson. Em trechos divulgados da biografia, o jornalista revela que Charles queria desfazer o noivado com Diana e não se casar com ela, após perceber que eles eram incompatíveis, mas não encontrou coragem e força para fazer algo a respeito:

Terminar o noivado seria um cataclismo. Charles descrevia ele mesmo como permanentemente entre o diabo e um profundo mar azul.

A obra conta ainda que quando o casamento realmente não deu certo, a frustração tomou conta de Charles, que desabafava com amigos chorando:

- Eu queria desesperadamente fugir do casamento em 1981, quando durante o noivado eu descobri o quão horríveis as perspectivas eram.

Charles e Diana se casaram em julho de 1981, e se separaram em dezembro de 1992.