Roger Federer vence e encara Marius Copil na final do Torneio da Basileia

27/10/2018 | 14:53



Roger Federer fez o seu melhor jogo na semana no ATP 500 da Basileia, conquistou a quarta vitória seguida e garantiu vaga na final. O suíço derrotou o russo Daniil Medvedev, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h04 de jogo. Aos 37 anos, Federer disputou neste sábado a semifinal de número 200 em sua carreira.

Oito vezes campeão na Basileia, Federer disputará a final contra o romeno Marius Copil, de 28 anos. O suíço ainda defende uma invencibilidade de 19 jogos nas últimas quatro edições que disputou, em 2014, 2015, 2017 e 2018.

Na outra semifinal, Alexander Zverev não fez valer a condição de número 5 do mundo e foi surpreendido pelo romeno Marius Copil, 93º colocado, que embalou nos lances finais do jogo para fechar o embate com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/4, em 2h33, e garantir espaço na decisão do torneio.

Copil jamais havia vencido um jogo contra um top 10 na carreira antes de jogar na Basileia. Além de Zverev, Copil passou nas oitavas de final pelo croata Marin Cilic, número 6 do mundo.

Roger Federer e Marius Copil disputam a final do torneio da Basileia às 11h (de Brasília), deste domingo.