Apoiadores de Bolsonaro se concentram no DF para carreata a favor do candidato

27/10/2018 | 14:30



Apoiadores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) estão reunidos em frente ao Estádio Mané Garrincha, na região central de Brasília, nesta tarde deste sábado (27). Por enquanto, há um carro de som no local, tocando músicas em apoio a Bolsonaro, seguido por uma fila de cerca de 50 carros. Apoiadores continuam a chegar em outros veículos com bandeiras do Brasil, camisetas e faixas a favor do candidato.

A intenção dos organizadores é fazer uma carreta pela Esplanada dos Ministérios em um trajeto de pouco mais de 5 quilômetros a partir do estádio. Um dos motes dos organizadores é que não há virada de votos a favor de Fernando Haddad (PT) na reta final da campanha, como sugere o concorrente.