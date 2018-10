Liverpool goleia Cardiff e assume liderança isolada do Campeonato Inglês

27/10/2018 | 14:13



Com uma goleada, por 4 a 1, o Liverpool assumiu neste sábado a liderança isolada do Campeonato Inglês. Salah, Shaqiri e Mané (2) fizeram os gols do time do técnico Juergen Klopp, que alcançou os 26 pontos na décima rodada. A equipe soma oito vitórias e dois empates. O Manchester City, que tem 23, joga segunda-feira diante do Tottenham.

O Watford não teve dó do lanterna Huddersfield e marcou fáceis 3 a 0. Roberto Pereyra, Deulofeu e Sucess fizeram os gols do time da casa, que atingiu os 19 pontos, na sétima colocação. O Huddersfield tem apenas três pontos. Mesma pontuação do Newcastle, que empatou sem gols com o Southampton, que, com sete pontos, briga para fugir das últimas colocações.

O Fulham é outro time que está entre os piores da temporada. Jogando em casa, o time perdeu para o Bournemouth por 3 a 0. Callum Wilson (2) e David Brooks fizeram os gols da equipe visitante, que está em sexto lugar na classificação, com 20 pontos. O Fulham é apenas o 18º, com cinco pontos, mesma pontuação do Cardiff.

Já o Brighton & Hove Albion derrotou o Wolverhampton Wanderers, por 1 a 0, gol de Glenn Murray, e alcançou os 14 pontos, na 11ª posição. O Wolverhampton Wanderers tem 15 pontos, na nona colocação.

Leicester e West Ham jogam ainda neste sábado. A rodada tem três jogos neste domingo: Burnley x Chelsea, Crystal Palace x Arsenal e Manchester United x Everton. Tottenham e Manchester City fecham a décima rodada na segunda-feira.