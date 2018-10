Haddad agradece apoio de Barbosa e lamenta que 'outros não tenham coragem'

27/10/2018 | 13:23



Em seu último ato de campanha antes da eleição o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, comemorou o apoio recebido do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Sem citar nominalmente Ciro Gomes (PDT), Haddad lamentou que outros "democratas" não tenham tido a mesma "coragem".

"O apoio do Joaquim Barbosa é muito significativo. Ele tem uma representação muito forte e representa valores dos quais eu compartilho", disse Haddad, antes de fazer uma caminhada pela favela de Heliópolis, em São Paulo.

Barbosa foi o algoz de petistas como José Dirceu e José Genoíno no julgamento do mensalão.

No início, a campanha pelo segundo turno, Haddad visitou em Brasília o ex ministro, que é filiado ao PSB. O encontro alimentou rumores de que Barbosa poderia ser seu ministro da Justiça.

O petista enumerou nomes de outros partidos de quem recebeu apoio como o tucano Alberto Goldmann e Jarbas Vasconcelos (MDB).

"Já convidei todos os democratas a estarem comigo porque sinto que o (Jair) Bolsonaro é um risco institucional. O que o Joaquim Barbosa falou é o que todo mundo sabe e alguns tem medo de falar. Nem todo mundo tem coragem de admitir o risco que ele realmente representa para o país ", afirmou Haddad.

Questionado sobre Ciro, que chegou na sexta da Europa mas se manteve calado, Haddad tentou evitar o assunto. "Quero falar de quem fez manifestação até sábado."