No Rio, suspeito morre após tiroteio com policiais no complexo da Maré

27/10/2018 | 13:10



Um suspeito morreu após uma troca de tiros com policiais militares na manhã deste sábado, 27, no Morro do Encontro, no complexo de favelas do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora do Lins, os agentes faziam patrulhamento na região quando tentaram abordar um veículo com um motorista em atitude suspeita entrando na comunidade.

O homem reagiu atirando contra os carros de polícia, e houve confronto no local. Após o tiroteio, o suspeito foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm. O automóvel em que o suspeito viajava era roubado e foi recuperado.

A ocorrência foi encaminhada para registro na 26ª Delegacia de Polícia e na Delegacia de Homicídios.