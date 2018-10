Desabamento de muro mata dois operários e fere três na zona sul de SP

27/10/2018 | 13:05



Dois homens morreram e três ficaram feridos após o desabamento de um muro na manhã deste sábado, 27, na Rua Gomes de Carvalho, no Itaim Bibi, bairro da zona sul da capital paulista. O acidente ocorreu às 11h05, segundo o Corpo de Bombeiros, quando os cinco homens trabalhavam em uma obra.

A morte de dois funcionários foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também socorreu dois homens com ferimentos leves. Ambos foram levados para o Hospital das Clínicas.

Uma terceira vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Pronto-Socorro Regional de Osasco, na Grande São Paulo. De acordo com a corporação, sete viaturas e o helicóptero Águia da Polícia Militar atuaram no atendimento da ocorrência. Ainda não se sabe o que causou a queda do muro.