Política no meio corporativo

27/10/2018



Em época de eleição é normal ouvir alguns burburinhos com viés partidário por aí. A opinião pública de alguns eleitores acaba virando bombardeio de informações para aqueles que nada sabem de política. Mas ficam alguns questionamentos por parte das empresas, elas também devem se posicionar politicamente? Como fazer isso sem comprometer a reputação de sua companhia e, com isso, evitar a crise de imagem? Devemos considerar que, hoje, o público tem se relacionado com empresas mais pelos seus aspectos ideológicos e as causas que elas apoiam do que pelos seus produtos em si, por isso, o posicionamento da empresa deve vir de forma transparente e respeitosa, sem manifestar-se pelo partido, mas sim pelas causas.

Caso contrário, o resultado pode vir como via de mão dupla, por um lado a empresa ganha apoio de pessoas reforçando positivamente a sua reputação e, por outro, pode ser alvo de críticas daquelas que não aceitam o seu posicionamento, podendo causar crise de imagem. Acontecimento recente envolveu executivos da agência África. Após o primeiro turno das eleições, o diretor de atendimento José Boralli fez crítica aos nordestinos em sua rede social pelo fato de seu candidato não ter vencido as eleições no primeiro turno. Porém, ele esqueceu que ao atacar o povo nordestino criticava também os seus chefes baianos.

“Nordeste vota em peso no PT. Depois vem para o Sul e Sudeste procurar emprego! Se liga aí, Nordeste!” – mensagem publicada no Facebook de Boralli na noite de domingo, 7. Na segunda-feira seguinte, a agência publicou comunicado afirmando que tomaria todas as medidas necessárias em relação ao caso, que vai contra o código de conduta da empresa. Dá para imaginar a quantidade de curtidas que o post do publicitário recebeu? Agora, dá para imaginar também a chuva de comentários maldosos no post, inclusive associados à imagem da empresa em que ele trabalhava, no caso a agência África?

O posicionamento rápido foi bastante eficaz e não trouxe prejuízos para ela. Já para o funcionário, sua carreira foi marcada pela repercussão da publicação. É importante lembrar que posicionar-se politicamente não é apoiar partidos ou candidatos, mas sim defender causas que podem beneficiar a empresa e seu público. Antes de manifestar qualquer opinião política, pense nos seus stakeholders. Quais causas eles gostariam de saber que a sua empresa apoia? Pense no direito de cada um manifestar-se livremente e que o respeito é a peça-chave no relacionamento da sua empresa com o seu público, assim, sua empresa se torna influência para outras organizações.

