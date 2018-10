O valor da democracia

Do Diário do Grande ABC



A maior parte dos eleitores do Grande ABC que, amanhã, irão às urnas votar nos candidatos que consideram aptos a serem os próximos presidente da República e governador do Estado estará convicta de que influenciará diretamente nos destinos do Brasil e de São Paulo, assim como fez no início do mês, ao escolher seus representantes nos parlamentos federal e estadual, ou dois anos atrás, quando apontou prefeitos e vereadores. Estarão impregnados do que se chama de espírito democrático, sistema político em que cidadãos elegem seus dirigentes por meio de pleitos periódicos.

Pesquisa realizada pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) mostra que a maioria absoluta da população do Grande ABC é defensora intransigente da soberania popular, valor sobre o qual se assenta a Constituição da República, que, promulgada em 5 de outubro de 1988, acaba de completar três décadas. Sessenta e dois por cento dos entrevistados, todos moradores de uma das sete cidades, concordam que, embora tenha alguns problemas, a democracia é a melhor forma de governo.

Chama a atenção, todavia, que três em cada dez habitantes da região discordem da sentença, o que transfere pesada responsabilidade nos ombros dos políticos, já que parte significativa do descontentamento com a forma de definir os governantes deve ser atribuída ao desencanto da sociedade com o comportamento da classe. Em vez de substituir o sistema, porém, deve-se envidar todo esforço para melhorá-lo.

Não havia data mais oportuna para se divulgar o estudo que às vésperas do segundo turno das eleições gerais. Que os vencedores que se sagrarem vitoriosos nas urnas, seja Jair Bolsonaro (PSL) ou Fernando Haddad (PT) na esfera federal ou João Doria (PSDB) ou Márcio França (PSB) na estadual, trabalhem sem descanso para que cada vez mais brasileiros se convençam da importância da democracia – que, como disse o primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1874-1965), é “a pior forma de governo, exceto todas as outras que têm sido tentadas de tempos em tempos”.