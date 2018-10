Príncipe Harry e Meghan Markle participam do encerramento dos Invictus Games

27/10/2018 | 12:09



Meghan Markle e príncipe Harry estiveram na cerimônia de encerramento dos Invictus Games, em Sydney, Austrália, no sábado, dia 27. O criador da competição inspirada na paraolimpíada para militares veteranos, príncipe Harry, fez um discurso, como de costume, e, além dele, Meghan pegou todos de surpresa ao também falar algumas palavras.

Esperando o primeiro filho do casal, a ex-atriz, segundo a People, disse, em parte do discurso:

É uma honra estar aqui esta noite com todos e apoiando meu marido nos Invictus Games, que ele fundou quatro anos atrás. Em um curto período de tempo, os jogos evoluíram para uma plataforma internacional para os melhores atletas e esportistas que você poderia testemunhar, junto com uma camaradagem e comunidade próxima, que só pode ser definida como o espírito Invictus.

Harry também falou, como criador do evento.

No Twitter oficial do palácio de Kensington, outra surpresa de Meghan: Sua primeira foto oficial foi postada na rede social. Será que ela vai seguir os passos de Kate Middleton, que costuma fazer os retratos oficiais de seus filhos? O clique de Meghan mostra Harry ensaiando para a cerimônia de encerramento e ela foi creditada como Duquesa de Sussex.

Antes de subirem ao palco, eles trocaram sorrisos e assistiram a abertura do encerramento. Para a ocasião, Meghan escolheu um vestido estilo smoking do italiano Antonio Berardi - com joias um pouco chamativas do que as que ela costuma ostentar.

Mais cedo, eles estiveram na final de basquete sobre rodas da competição, torcendo muito. Meghan usou uma blusa da grife local Scanlan Theodore, combinada com calças pretas. Eles foram aplaudidos pelo restante da plateia, segundo a People, e se sentaram ao lado do primeiro-ministro e do ministro da defesa australianos.