Márcio França é diagnosticado com pneumonia, mas mantém agenda de campanha

27/10/2018 | 11:30



O candidato ao governo de São Paulo Márcio França (PSB) foi diagnosticado com pneumonia neste sábado, 27, mas, segundo sua assessoria, ele seguirá com a agenda antes do segundo turno neste domingo, 28, por já ter sido medicado.

"A agenda de hoje e amanhã esta mantida. O governador esta bem, mas cansado. A pneumonia não impede que ele cumpra a agenda em São Vicente", informou a assessoria.

Agenda Márcio França

Às 14 horas deste sábado, o candidato participará de um café na casa de sua mãe com a família. O encontro ocorrerá em São Vicente, no bairro Itararé.