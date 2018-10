Giulia Costa e affair, Agatha Moreira e mais famosos vão a festa de Halloween

27/10/2018 | 11:17



Giulia Costa caprichou na produção para a festa de Halloween do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira, dia 26. Ao lado de Philippe Correia, com quem foi clicada aos beijos recentemente, ela se fantasiou de noiva - mas de uma maneira beeem mórbida. Recém mortos e casados, legendou ela.

Agatha Moreira foi outra que usou e abusou de maquiagem e efeitos especiais para a festa. Com um machado ensanguentado e um vestido vermelho, ela estava de arrepiar!

Talita Younan foi de gatinha, uma opção mais fácil de imitar!

Lucy Ramos apostou na fantasia de Malévola.

Com chapéu de aranha e look all black, Fernanda Keulla fez uma maquiagem em tons de vermelho.