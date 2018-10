Elina Svitolina e Sloane Stephens vão decidir título do WTA Finals, em Cingapura

27/10/2018 | 11:08



A ucraniana Elina Svitolina e a norte-americana Sloane Stephens vão decidir o título do WTA Finals, neste domingo, em Cingapura. O torneio reuniu as oito melhores tenistas da temporada.

Sétima colocada no ranking mundial, Svitolina se classificou para a final, ao derrotar a holandesa Kiki Bertens (nona do mundo), por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/4, em 2h38 de um jogo bastante equilibrado.

Svitolina busca o primeiro grande título de sua carreira, pois só alcançou as quartas de final em torneios de Grand Slam (Roland Garros em 2015 e 2017, Aberto da Austrália este ano). Ela soma 12 conquistas na carreira, dos quais três este ano: Brisbane, Dubai e Roma.

Stephens também não teve uma missão tranquila. A sexta do ranking mundial precisou de quase duas horas para virar diante da checa Karolina Pliskova, oitava do mundo. Após perder o primeiro set por 6 a 0, a norte-americana marcou 6/4 e 6/1 e se credenciou para a final. A tenista europeia apresentou problemas físicos no último set.

Svitolina e Stephens já se enfrentaram em três oportunidades. A norte-americana soma duas vitórias, a última foi este ano foi em Montreal, no Canadá, com um duplo 6/3.

Pela primeira vez desde a instauração da fase de grupos no WTA Finals, em 2003, nenhuma das quatro primeiras cabeças de chave conseguiu classificação para as semifinais.