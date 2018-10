Repórter de A Fazenda 10, Flávia Viana revela que não tem torcida e se emociona com participantes: - Choro junto com eles

27/10/2018 | 11:09



Flávia Viana foi à SPFW 46, na noite de sexta-feira, dia 26, para assistir ao desfile da grife Ratier. Acompanhada de Marcelo Zangrandi, seu namorado, a repórter de A Fazenda 10 contou sobre sua nova fase profissional:

- [Está sendo] muito especial, estou muito feliz. Tenho um carinho enorme por A Fazenda, vai ficar sempre marcada na minha vida, foi uma nova chance em todos os sentidos para mim e agora no profissional também. Ter esse espaço tão concorrido, tem tanta gente boa fora do ar e tenho essa chance enorme, espero que a galera esteja gostando.

E ela também contou como é estar do outro lado do confinamento - sem poder torcer:

Aqui fora é muito complicado. Estive do lado de lá e agora do lado de cá, sem poder torcer. Porque tem que ser imparcial, não tem jeito. Sofro toda quinta-feira, uma para saber com quem vou falar no outro dia, e outra porque sei exatamente o que eles sentem ali. Tento ser o máximo imparcial possível, e por mais que eu não ache algo que alguém fez lá dentro legal, quando vou entrevistar, a pessoa vem tão desarmada, tão educada, que acabo me rendendo, choro junto com eles, é difícil estar lá, então tento entender o lado deles.

Falando sobre estilo, ela revelou o que não pode faltar no guarda-roupa dela:

- Short jeans destroyed e scarpin. Duas peças versáteis, que podem montar looks para qualquer ocasião.

Ao lado de Marcelo, eles disseram que um influencia o estilo do outro, quando ele brincou: Eu ouço mais palpite do que dou.

E Flávia completou:

- Ele não está mais bonito desde que começamos a namorar?