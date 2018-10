Couro, náilon e moda praia encerram último dia da SPFW 46

27/10/2018 | 11:09



Larissa Manoela conferiu o último desfile da edição 46 da SPFW, na noite de sexta-feira, dia 26. Com uma saia da coleção temática do Mickey, da Água de Coco, ela assistiu o desfile da grife de moda praia.

A Ratier, conhecida por suas peças de couro, abriu espaço para o náilon e peças como macacões utilitários, com bolsos estratégicos, em alta desde a temporada de moda de Paris. Looks all black e acessórios inusitados também marcaram presença na passarela.

Já a Água de Coco, além de peças com Mickey Mouse, como a saia de Larissa Manoela, mostrou tendências para o verão que está chegando: tops estilo ciganinha, brincões e cores claras. Estampas geométricas, bottons de cintura-alta e recortes também prometem invadir as praias e piscinas.