Obituário - 27 de outubro de 2018

Ademir Médici

Do Diário do Grande ABC



27/10/2018 | 09:22



Santo André



Philomena da Silva Nalesso, 97. Natural de Jacutinga (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Raimundo Baia Rosa, 97. Natural de Santana do Manhuaçu (MG). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Juracy Ribeiro Campos, 82. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Corina Silva Santana, 81. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 25. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Egydio Rueda, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



João Martinez, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



Maria Aparecida Nogueira Lacerda, 73. Natural de Sebastião Laranjeiras (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valderez Camillo Petronaitis Casettari, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Fernando de Oliveira, 67. Natural de Tatuí (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Terezinha Antonia Leite, 67. Natural de Jacuí (MG). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 25. Crematório Jardim da Colina.



Marisa Ferreira da Silva, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Laurindo Onofre Marques, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Gregória Maria de Souza Sobral, 93. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Carmerindo José de Oliveira, 92. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Antonia do Vale de Souza, 91. Natural de Tauá (CE). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Maria Sebastiana do Carmo, 89. Natural de Silveirânia (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Julieta de Almeida Pereira, 85. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Idalio Paulo Moreira, 79. Natural de Sete Barras (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Maria Fresoloni Chaves, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Olga Gallet, 72. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Maria Jacinta Fernandes Gomes, 71. Natural da Ilha da Madeira, Portugal. Residia em São Paulo (SP). Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).



José Alves, 67. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Nilzete Teixeira Ramires, 65. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São José, na Bahia.



Paulo Rogério Monaci, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 25. Crematório Vila Alpina.



Sérgio Leite, 50. Natural de Cruzeiro do Sul (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Rosalina de Castro, 99. Natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



João Apolonio Luiz, 86. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Lucas Frai Bambans, 2. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Anísia de Souza Pereira, 83. Natural de Carlos Chagas (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.



Maria Aparecida dos Santos Souza, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Alexandra Aparecida da Silva Barboza, 35. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Ajudante. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal.



Mauá



Bianor Belarmino de Oliveira, 86. Natural de Macaíba (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Ernestina Maria da Conceição, 78. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Geraldo Pereira, 78. Natural de Taquaral (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Regina Maria Ferreira Ribeiro, 63. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Sondeir Antonio Campos, 52. Natural de Divinópolis (MG). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Fátima Arruda dos Santos, 46. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Décio Gentil, 68. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.



Marcos Antonio da Silva, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Autônomo. Dia 25, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.