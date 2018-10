SPIC faz proposta oficial por Santo Antônio

27/10/2018 | 09:07



A chinesa State Power Investment Corporation (SPIC) fez uma proposta oficial para comprar o controle da Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Madeira. As negociações se arrastam desde o ano passado, quando a chinesa chegou a fazer uma proposta pela participação da estatal mineira Cemig. Mas a compra não foi fechada na época. Neste ano, a chinesa retomou as conversas e agora fez, novamente, uma proposta pela usina, de 3.568 megawatts (MW).

Segundo fontes, a oferta foi feita ao bloco de controle da concessionária, composto por Odebrecht, Cemig e Andrade Gutierrez. A empresa está avaliada em torno de R$ 10 bilhões e a compra da participação na usina, em cerca de R$ 6 bilhões.

Desde que a hidrelétrica foi colocada à venda, os sócios fizeram uma série de road show em vários países para apresentar o projeto. A Odebrecht, por exemplo, foi para a China, onde ofereceu sua participação para várias companhias.

A Hidrelétrica Santo Antônio, localizada em Rondônia, tem tido sérios problemas financeiros e exigido consecutivos aportes dos sócios para honrar compromissos por causa das perdas provocadas pelo chamado risco hidrológico, que tem atingido várias geradoras brasileiras.

A SPIC, Odebrecht e Santo Antônio Energia não quiseram falar do assunto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.