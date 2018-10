Ciesp promove fórum sobre inclusão social

Da Redação



29/10/2018 | 07:26



O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São Bernardo realiza amanhã, às 18h30, o Primeiro Fórum para o Desenvolvimento Sustentável. Idealizado pelo vice-diretor Mauro Miaguti, o evento apresentará cases de inclusão social das empresas Volkswagen, Wheaton e Senac, além de apresentar os trabalhos realizados pelo Verbo Mulher (que atua com o empoderamento feminino) e o Projeto Adote um Cidadão (que capacita deficientes físicos ao mercado de trabalho).

O fórum tem como inspiração a Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), que é plano de ação para as pessoas, o planeta e prosperidade, de acordo com Miaguti, também autor da resolução que estabelece a comemoração do Dia da Responsabilidade Social em São Bernardo.

A agenda é composta por 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e conta com 169 metas. Entre ele está a redução das desigualdades por meio da inclusão social, ponto que será debatido.

“Nosso evento tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão social na construção de um País mais justo e sustentável, e isso só será possível por meio de um trabalho conjunto. É preciso que o poder público, a iniciativa privada e a sociedade como um todo atuem por meio da chamada parceria colaborativa”, explicou.

No fim do evento será possível conhecer ONGs que trabalham com a inclusão social. Entre elas: Associação Desportiva e Cultural Mão Solidária, Aldeias SOS, Balsear, Instituto Cativar, Studio de Danças Passo a Passo, Instituto Nenex, entre outros.

O fórum será realizado na Câmara Municipal de São Bernardo, no Palácio João Ramalho – Plenário Tereza Delta, situado à Praça Samuel Sabatini, 50, Centro. Para confirmar presença é preciso enviar e-mail para confirmacao@ciespsbc.org.br ou acessar o link: https://www.sympla.com.br/forum-inclusao-social-para-o-desenvolvimento-sustentavel__379183?fbclid=IwAR3aredLU2tyXtZmQfUR1ja1KvxyrLts7wpLtayPdDxyKPd4owBVZT2BdbU.

O evento foi idealizado em parceria com o Projeto Adote um Cidadão, Sesi, Senac e Seravalli Consulting, consultoria em sustentabilidade.