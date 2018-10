Sonda inaugura loja no Rudge Ramos na quarta

Da Redação



29/10/2018 | 07:19



O Sonda Supermercados abrirá na quarta-feira, às 9h, sua segunda unidade em São Bernardo, a quarta no Grande ABC e a 42ª da rede.

A nova loja vai funcionar das 7h às 22h, na antiga fábrica da Bacardi do Brasil, que fechou em 2016 no Rudge Ramos. A área tem 7.000 m² e a parte de vendas deve contemplar cerca de 2.700 m², já que há mais uma empresa de logística no complexo. Haverá 250 vagas de estacionamento.

Segundo o diretor de marketing e e-commerce do Sonda Supermercados, Júlio Lopes, a região é estratégica para o crescimento da companhia, pois concentra público totalmente compatível com o posicionamento da rede.

A loja aposta no hortifrúti, adega com atendimento especializado para ajudar na escolha dos vinhos e no setor de produtos saudáveis com itens orgânicos, sem glúten, sem lactose, entre outros.