Ciro Gomes é recebido por multidão em aeroporto de Fortaleza

26/10/2018 | 23:18



Centenas de apoiadores do presidenciável derrotado Ciro Gomes (PDT) foram ao aeroporto de Fortaleza na noite desta sexta-feira, 26, para receber o político, que estava em viagem na Europa. A chegada do candidato foi transmitida ao vivo no Facebook e teve muitos gritos, rojões e palavras de apoio a Ciro.

Fernando Haddad (PT) tem feito diversos acenos ao candidato em busca de um apoio. Em 10 de outubro, o PDT comunicou que faria um "apoio crítico" à candidatura petista no segundo turno. Na época, o presidente da sigla, Carlos Lupi, disse que a decisão era mais uma posição contrária a Jair Bolsonaro (PSL) e "aos riscos que ele representa" do que um apoio ao projeto de governo de Haddad.

Nesta sexta, Lupi afirmou que Ciro gravará um vídeo em apoio ao petista. No primeiro turno, Ciro Gomes recebeu 13.344.366 votos e foi o terceiro colocado na disputa presidencial. Ele passou quase todo o segundo turno em viagem pelo continente europeu.