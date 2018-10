Feirão de emprego distribui 2.780 senhas para 650 vagas disponíveis

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



27/10/2018



Cerca de 2.780 pessoas lotaram as ruas ao redor do posto do Atende Fácil, em São Caetano, para se inscrever a 650 vagas oferecidas pelo Feirão de emprego realizado ontem pela Sert (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho), em parceria com a Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação) do município.

“O primeiro Feirão de Emprego foi um grande sucesso e temos certeza de que foi pontapé inicial para a realização de outras edições”, afirmou Flávio Prado, secretário da Sedeti, Eduardo de Jesus, diretor regional da Sert, destacou que, embora o número de pessoas fosse grande, não foram registradas confusões.

Do total, 300 interessados foram atendidos ontem. Caso da são-caetanense Luciana Oliveira, 35 anos, que está desempregada há três anos e chegou às 5h30 para garantir lugar na fila. Porém, foi atendida após sete horas de espera. “Minha maior experiência é em supermercado, onde trabalhei por cinco anos, por isso desejo uma chance na área”, contou. “Mas, se aparecer oportunidade em outros cargos que já atuei, como recepcionista ou auxiliar de cozinha, eu também aceito.”

Luciana afirmou que, após o cadastro, não apareceu posto compatível, entretanto, ainda é possível que ela receba carta de encaminhamento profissional para processo seletivo.

As demais pessoas que estavam na fila receberam senhas para se inscrever nos próximos dias, sendo 250 em cada dia, ou seja, ainda deverá haver mais dez dias de atendimento. Vale destacar que serão atendidos apenas aqueles que receberam senha ontem.

Conforme publicado na edição de sexta-feira pelo Diário, das chances oferecidas, 250 são para pessoas com deficiência. As oportunidades foram disponibilizadas por 33 empresas, tanto do Grande ABC quanto da Capital.

A Sert está promovendo a ação em todos os municípios conveniados até o fim deste mês. No entanto, na região, não há previsão de realização em outras cidades.