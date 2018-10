Pesquisa aponta empate numérico entre João Doria e Márcio França

Da Redação



27/10/2018 | 07:32



Os candidatos ao governo do Estado, Márcio França (PSB) e João Doria (PSDB), apareceram, pela primeira vez, em situação de empate numérico em pesquisa de intenções de voto divulgada ontem pelo instituto RealTime Big Data.

De acordo com o levantamento, ambos registraram 50% de intenções de voto válido. O tucano caiu, tendo em vista que havia atingido 53% na última pesquisa, apresentada no dia 23. Já França subiu na mesma proporção – estava com 47% no início da semana.

Na análise dos votos totais, quando levadas em consideração as declarações em votos branco, nulo e indecisos, Doria e França também estão empatados, com 48% cada. Brancos e nulos somam 2% e eleitores que afirmaram ainda não saber em quem votar também somam 2%.

Quando questionados sobre quem acreditam que vencerá o pleito, independentemente do próprio voto, 54% dos eleitores citaram Doria e 41% disseram confiar na vitória de França. Outros 5% não souberam responder ou não quiseram opinar.



CONVICÇÃO DO VOTO

O eleitor também foi questionado sobre o quão convicto está sobre seu voto. Entre os que anunciaram voto em Doria, 44% afirmaram ter certeza da escolha; 4% disseram cogitar mudar. O índice de convicção entre os eleitores de Márcio França é de 40%, enquanto apenas 2% afirmam que podem migrar.

No universo dos eleitores paulistas que responderam que vão votar em branco ou nulo, 3% dizem ter certeza desse caminho; 4% vão na direção contrária.

O levantamento ouviu 3.000 paulistas na quinta-feira e tem margem de erro de dois pontos percentuais. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com os números SP04178-2018 e BR-0442-2018.